PCDF desarticula associação criminosa acusada de assaltar supermercado em Ceilândia

Na ocasião, os criminosos levaram cerca de R$ 25 mil em espécie. Dois integrantes, que já foram identificados, ainda estão foragidos

Nesta segunda-feira (6), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o terceiro integrante de uma associação criminosa acusada de assaltar um supermercado em Ceilândia em abril deste ano. Na ocasião, os criminosos levaram cerca de R$ 25 mil em espécie. Dois integrantes, que já foram identificados, ainda estão foragidos.

O assalto

Os criminosos recebiam informações privilegiadas sobre o estabelecimento através de um ex-funcionário do local. Usando luvas e capuz, os três dos assaltantes invadiram a loja no final do expediente e renderam os funcionários que ainda estavam trabalhando. Os outros dois criminosos aguardaram no veículo, aguardando os outros esvaziarem o cofre do supermercado.