PCDF deflagra ação conjunta e prende acusado de tentativa de feminicídio

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio do trabalho de investigação da equipe da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DCPI), durante ação conjunta com equipes da Deam e do Gepatri da Polícia Civil de Goiás (11ª DRP/PCGO), prendeu um homem, de 39 anos, acusado de tentativa de feminicídio, lesão corporal e dano. Na segunda-feira (21), o envolvido foi preso em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedida pela 1ªVara Criminal da Comarca de Formosa/GO.

De acordo com as investigações, o acusado teria efetuado disparos de arma de fogo em direção à vítima por ciúmes, em janeiro de 2010. No dia 10 de fevereiro danificou o aparelho celular da mulher e agrediu a vítima com um rodo. Na ação delituosa, o agressor quebrou dois cabos de madeira que atingiram o corpo da mulher e provocaram lesões diversas.

O preso, que já possui passagens por homicídios, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros crimes, foi recolhido ao sistema prisional do DF, onde permanece à disposição da Justiça