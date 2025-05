PCDF deflagra 2ª fase da Operação Falsa Fortuna contra golpe do bilhete premiado

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 11ª Delegacia de Polícia do Núcleo Bandeirante, com apoio da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deflagrou nesta quarta-feira (15) a segunda fase da Operação Falsa Fortuna, na cidade de Passo Fundo (RS).

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva. Outros três integrantes da quadrilha permanecem foragidos da Justiça. As prisões desta fase estão relacionadas a um caso ocorrido em abril de 2024, quando uma moradora da região do Park Way entregou R$ 295 mil aos criminosos.

A operação é continuidade das ações realizadas pela 11ª DP no combate a esse tipo de crime. Em abril de 2025, a delegacia prendeu em flagrante membros de uma organização criminosa com base em São Paulo, também especializada no golpe do bilhete premiado. Esse grupo foi responsável por, ao menos, 11 vítimas no DF, com prejuízo superior a R$ 10 milhões. Na ocasião, foram apreendidos joias, relógios e carros de luxo.

Os investigados respondem por organização criminosa, estelionato contra idosos e lavagem de dinheiro. A Polícia Civil solicita a colaboração da população na identificação de novas vítimas e reforça a divulgação das imagens dos suspeitos.