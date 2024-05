PCDF atua nos abrigos do RS para emissão de identidade

Quatro papiloscopistas da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) embarcaram em uma missão de apoio humanitário e pericial nas áreas afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A equipe, que se deslocou em viatura policial no dia 21 de maio, e chegou a Porto Alegre no dia 22, tem atuado nos abrigos. Eles fazem uma abordagem social da necessidade da confecção, nesse primeiro momento, da 2ª via da carteira de identidade. Com o retorno dos sistemas locais, a equipe também atuará na emissão de 1ª via.

A missão é, inicialmente, voltada para a identificação civil da população abrigada. Os papiloscopistas da PCDF se juntaram a papiloscopistas e peritos criminais do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) e realizaram abordagens sociais para a emissão da 2ª via de carteiras de identidade em três abrigos na região de Viamão.

A equipe de papiloscopistas da PCDF também acompanhou os trabalhos de necropapiloscopia, em conjunto com a Força Nacional, ajudando na identificação das vítimas das enchentes. A missão dos papiloscopistas da PCDF no Rio Grande do Sul demonstra o compromisso da corporação em oferecer suporte técnico e humanitário em momentos de crise.

Brasília pelo Sul

Todas as ações da campanha Brasília pelo Sul, lançada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul, são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, liderada pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha. Por meio da iniciativa, serão enviados aos municípios afetados pelas enchentes mantas, roupas, alimentos, água, utensílios, itens de higiene e outros objetos.

*Com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)