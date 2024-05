Candidatos a residencial no Sol Nascente são convocados a apresentar documentação

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) reconvoca, nesta terça-feira (28), 153 candidatos habilitados da lista de vulnerabilidade que foram indicados ao empreendimento no Sol Nascente e não compareceram para a formalização de dossiês.

Os convocados devem comparecer na sede da Companhia, situada no Setor Comercial Sul (SCS), Quadra 06, Bloco A, Lotes 12/13 – Asa Sul, mediante agendamento pelo canal 156, opção 5 ou por meio do portal na opção Formalização de dossiê – Quadra 105 Sol Nascente. Os atendimentos acontecerão entre o dia 3 e 7 de junho, das 8h30 às 11h e das 14h às 16h.

Confira a lista de candidatos.

Para a montagem dos dossiês, é necessário apresentar as nove certidões cartorárias (negativas de imóvel) retiradas por meio do link Certidão Negativa Codhab – Saec e os documentos necessários para fazer ou atualizar os dados do cadastro único (CadÚnico).

O residencial está localizado na Quadra 105, Trecho 2, Conjuntos B, V e W. Ao todo, serão 420 unidades habitacionais construídas. O empreendimento faz parte do programa Pró-Moradia, que visa entregar moradias com infraestrutura e equipamentos públicos, além de combater o déficit habitacional.

*Com informações da Codhab