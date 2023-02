Patrolamento melhora acesso a escolas rurais de Sobradinho

Método envolve aplicação e compactação de material proveniente da construção civil e é usado para nivelar vias não pavimentadas

Mais segurança no acesso aos colégios rurais de Sobradinho. As vias que levam às duas unidades de ensino da região passam por reforma. O patrolamento das estradas que circundam a Escola Classe Córrego do Meio já foi concluído. Nas redondezas da Escola Classe Sítio das Araucárias, os trabalhos começaram no último dia de janeiro – pelo menos sete profissionais ainda trabalham no local.

A manutenção nas vias não pavimentadas, uma parceria entre GDF Presente e Administração Regional de Sobradinho, é executada com resto de composto de construção (RCC). A mistura de entulho processado e brita forma uma espécie de cascalho que é espalhado na via. O produto doado pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU) vem da Unidade de Recebimento de Entulho (URE) da Estrutural.

Em um dos dois acessos à Escola Classe Sítio das Araucárias, na Rota do Cavalo, as melhorias ficaram prontas na segunda-feira (6). A pista que sai do Núcleo Rural Saquarema e chega ao colégio, com menos de 1 km, já está totalmente nivelada. “Fizemos o serviço aos poucos, por causa das chuvas”, conta o coordenador do Polo Norte do GDF Presente, Ronaldo Alves. “Usamos 288 toneladas de RCC em seis dias de trabalho”.

Agora, a manutenção está sendo executada na VC-257, em um trecho de 2,5 km. “Começamos o serviço hoje, ainda não conseguimos precisar a quantidade de RCC que será usada”, observa Ronaldo. “Além dos sete profissionais que atuam no serviço, contamos com a ajuda pontual de reeducandos da Funap [Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso] recolhendo entulhos”.

O patrolamento dos três acessos à Escola Classe Córrego do Meio foi finalizado há um mês. “A manutenção melhorou as condições de tráfego em quase 14 km de pista”, comenta Ronaldo. “Em 15 dias de trabalho, usamos 320 toneladas de RCC para acabar com as irregularidades das estradas”. Na semana passada, a equipe do GDF fez uma vistoria no trabalho e consertou pequenas imperfeições nas vias.

“Com o início das aulas, não estamos medindo esforços para melhorar as condições das estradas na zona rural”, garante o administrador de Sobradinho, Gutemberg Tosatte. “Vale destacar que o patrolamento beneficia não apenas a comunidade escolar, mas também todos os moradores da região.”

Com informações da Agência Brasília