Passe Livre Estudantil já beneficia mais de 227 mil estudantes

Média de acessos diários ao transporte público do DF com o cartão é de 180 mil e tem crescido semanalmente

Segundo dados do BRB Mobilidade, mais de 10 mil novos cartões do Passe Livre são emitidos por mês. A média de atendimentos diários nos postos físicos – especializados no atendimento ao estudante – é de 2 mil pessoas. São mais de 227 mil alunos do Distrito Federal com o cartão do Passe Livre Estudantil ativo no Sistema de Bilhetagem Automática (SBA). A média diária de acessos ao transporte público pelos estudantes com o cartão do Passe Livre é de 180 mil e tem crescido semanalmente, proporcionalmente ao retorno das atividades presenciais.

Desde que assumiu a gestão do sistema, no final de 2019, o BRB implementou uma série de melhorias de processos, atendimento e tecnologia para oferecer um serviço de qualidade aos beneficiários no DF. O BRB digitalizou o sistema; criou aplicativo; lançou central telefônica 24 horas nos sete dias da semana; remodelou o atendimento para dar celeridade ao usuário; reformou os postos físicos para conforto e segurança dos beneficiários, entre outras ações.

Para acessar o benefício, é preciso seguir algumas orientações. A primeira delas é a de manter o cadastro atualizado. O estudante deve acessar o site https://mobilidade.brb.com.br/passelivre/ e preencher as informações requisitadas. Se houver alguma alteração, como mudança de escola, por exemplo, é necessário que a mesma seja informada. Importante ressaltar que é obrigatório estar matriculado em uma instituição de ensino que, por sua vez, deve informar ao BRB o calendário acadêmico e a lista de frequência.

O BRB Mobilidade oferece ainda outros canais de atendimento além do site. O Banco disponibiliza nove postos de atendimento especializado aos estudantes e central telefônica (61) 3120-9500 para orientação dos beneficiários. Há ainda opção de atendimento por meio de chatbot disponível no canto inferior direito do site do passe livre. No site há, além do endereço físico das unidades, o mapa com a localização de cada uma.

Depois de solicitado o benefício e preenchido o cadastro, o prazo para a retirada da primeira via do cartão, conforme estabelecido em Lei, é de até 20 dias úteis. No caso da segunda via, o prazo de entrega do cartão é de até 10 dias.

Os postos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. No caso das unidades da Galeria dos Estados, Gama e Planaltina, os postos de atendimento estão com horário estendido, das 7h30 até as 18h30.

Para os alunos que já realizaram cadastro, atualização e retirada do cartão, o BRB orienta que, na primeira utilização do cartão no semestre, o estudante passe o plástico no validador do ônibus por duas vezes. A primeira é para habilitar o cartão para o uso e a segunda, para liberar, então, o acesso ao transporte.

Confira aqui a lista de documentos necessários para acesso ao Passe Livre Estudantil:

– Foto colorida 3×4

– Comprovante de residência

– RG ou certidão de nascimento

– Declaração de matrícula

– CPF