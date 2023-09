Passarela da Água Mineral está em fase final de construção

Recentemente, a parte estrutural foi finalizada. Agora, faltam as etapas de acessibilidade e urbanismo

A passarela da Água Mineral, localizada no km 9,2 da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia), está em fase final de construção. Recentemente, a parte estrutural foi finalizada, com serviços de fundação, pilares, construção de escadas, rampas e de concretagem da laje da estrutura na parte superior.

Agora, a obra se concentra nas etapas de acessibilidade, com a instalação de pisos táteis e proteções laterais com guarda-corpo. Também faltam as baias de ônibus para os usuários de transporte público.

A obra é responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF). A passarela era uma demanda antiga dos pedestres, que precisavam se arriscar na travessia entre os veículos. O investimento total é de mais de R$ 3,6 milhões.

“Em breve, a passarela vai permitir uma travessia segura aos pedestres, tanto para aqueles que buscam acessar o Noroeste quanto quem pretende ir ao Parque Nacional de Brasília”, avalia o superintendente de obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante.