Passageiros de São Sebastião ganham reforço de 15 horários em linhas circulares

Novas viagens contemplam as linhas 170.4, 183.2, 183.6 e 181.2 a partir desta segunda (11)

Mais 15 viagens de ônibus vão reforçar o atendimento para os passageiros de São Sebastião que utilizam as linhas circulares 170.4, 183.2, 183.6 e 181.2, a partir desta segunda-feira (11). Esses serviços atendem, entre outras, às localidades de Barreiros, Vila do Boa, São Francisco, Morro da Cruz e Jardins Mangueiral. Para efetivar o reforço, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrital Federal (Semob-DF) vai disponibilizar mais quatro ônibus convencionais, com capacidade para 73 passageiros, para operar nessas linhas.

“Após o início do ano letivo, em meados de fevereiro, foram feitas diversas solicitações de criação de novos horários para atender aos estudantes nas linhas circulares internas da região”, explica o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.

A 170.4, que circula entre o Terminal de São Sebastião e o Barreiros, vai receber mais quatro viagens, enquanto a 183.2, que faz o trajeto entre a Vila do Boa e os condomínios próximos à Escola de Administração Fazendária (Esaf), terá o incremento de duas saídas.

Já a 183.6 – que circula entre a Avenida Central do Bosque indo até o Jardins Mangueiral, passando pelo Morro da Cruz e por São Sebastião – contará com o reforço de cinco horários, e a 181.2 – que vai da Avenida Central do Bosque até a QI 07 do Lago Sul – terá mais três alternativas de embarque.

Participação

Qualquer cidadão pode registrar os sugestões de aumento do número de viagens de linhas por meio da da ouvidoria do GDF, pelo 162 ou pelo site Participa-DF. “Todas as manifestações são analisadas pela área técnica da pasta”, acrescenta o secretário de Mobilidade.

Serviço

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mais viagens

170.4 – São Sebastião/Barreiros – Mais 4

183.2 – São Sebastião (Vila do Boa)/Condomínios (ESAF-Big Box) – Mais 3

183.6 – São Sebastião (Bosque)/Morro da Cruz/São Francisco/Mangueiral (ESAF-Big Box) – Mais 5

181.2 – São Sebastião (Bosque)/Lago Sul (QI 07 – Gilberto – Salomão) – Mais 3

Com informações da Agência Brasília