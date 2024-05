Passageiros de São Sebastião e de Santa Maria ganham novas linhas de ônibus

O transporte público de São Sebastião e Santa Maria receberão um reforço a partir desta segunda-feira (20), com novas linhas e mais horários. A medida, adotada pela Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF (Semob), contempla solicitações feitas pelos passageiros de ambas as regiões.

Em São Sebastião, a Semob lançou as linhas 147.0 e 147.1, que vão diretamente até as avenidas W3 Sul e Norte, respectivamente, sem passar pelo bairro Residencial do Bosque, a fim de dar mais agilidade no percurso. São 13 viagens no pico para cada linha, com tarifa de R$ 5,50.

Além disso, haverá o aumento de 11 viagens da circular 183.8, que faz o trajeto entre a Vila Nova e o Morro da Cruz, passando pela DF-473 e pela BR-251. São mais seis saídas aos dias úteis e cinco aos sábados.

Já em Santa Maria, os usuários passam a contar com a linha 3300, que vai fazer o percurso entre o Terminal do BRT de Santa Maria ao Polo JK, passando pela BR-040, com 17 viagens em dias úteis, reforçando o atendimento feito pelas linhas 3317 e 3305. A tarifa é R$ 2,70.

Todas essas linhas são operadas pela Viação Pioneira. Os novos horários e itinerários podem ser vistos no site DF no Ponto.

*Com informações da Agência Brasília