Passageiro morre em coletivo no Gama nesta segunda (27)

Nesta segunda-feira (27), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender um paciente com parada cardiorrespiratória no terminal do BRT do Gama. A vítima, de 65 anos, não sobreviveu.

As manobras de reanimação cardiopulmonar foram realizadas na vítima. O CBMDF realizou os suportes de responsividade, apneia e ausência de pulso.

Após 50 minutos de avaliação médica e administração medicamentosa, a vítima não reagiu aos estímulos e o óbito foi declarado no local.

A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada.