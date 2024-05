GDF cria programa que leva serviços de saúde itinerantes

O Governo do Distrito Federal (GDF) instituiu, nesta segunda-feira (27), o programa Expedição Cuidar: Serviços Itinerantes de Assistência, Prevenção e Promoção à Saúde por meio da publicação da Portaria nº 255 no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). O objetivo é levar atendimentos de saúde à população mais vulnerável e com menor acesso às unidades básicas de saúde (UBSs).

A finalidade do programa é oferecer à população atendimentos médicos, exames laboratoriais e clínicos, medicamentos da farmácia básica e alguns procedimentos laboratoriais de forma itinerante. O próprio serviço irá até as pessoas, beneficiando a população que reside nas comunidades de alta vulnerabilidade e em áreas rurais. A ação garantirá diagnóstico, controle, tratamento e prevenção de doenças.

Os atendimentos itinerantes de saúde também incluem a atualização do cadastro no e-SUS e a orientação sobre procedimentos e cuidados relativos à saúde da mulher, do homem, da criança e do adolescente, inclusive com disponibilização de material didático.

O programa terá conexão com as equipes de Saúde da Família, dos Consultórios na Rua, de Saúde Bucal, de Práticas Integrativas e de e-Multi. O objetivo é aumentar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde, que é a porta de entrada da população no sistema público de saúde do Distrito Federal.

*Com informações de Adriana Iziel, da Agência Brasília