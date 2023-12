Passageira morre após carro bater em parada de ônibus na BR-040

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o casal preso às ferragens do veículo

Uma mulher faleceu e um homem ficou gravemente ferido após um carro colidir contra uma parada de ônibus às margens da BR-040, próximo ao monumento Solarius (Chifrudo). O acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (05). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o casal preso às ferragens do veículo. A passageira, identificada apenas como S.S., de 64 anos, já estava morta.

Já o motorista, identificado apenas como A.P.S., de 61 anos, foi retirado das ferragens e encaminhado para o Hospital de Base (IHBB) com fraturas de fêmur, pelve e tórax. Veja o vídeo: https://cdn.jornaldebrasilia.com.br/wp-content/uploads/2023/12/05155800/WhatsApp-Video-2023-12-05-at-15.43.07.mp4 A corporação afirma não ter informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas.