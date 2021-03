Páscoa Solidária: colégio do DF arrecada doações

Para aqueles que desejam contribuir, a escola estará recebendo doações até o dia primeiro de abril

Com o objetivo de arrecadar doações para ajudar instituições de caridade e apoio a pessoas necessitadas na capital, a rede Colégio Objetivo DF está realizando a campanha “Páscoa Solidária”. A arrecadação será feita até o dia 01/04 e conta com a participação de todas as noves unidades de ensino: Águas Claras, Águas Claras II, Asa Norte, Ceilândia Sul, Guará, Jardim Botânico, Samambaia, Taguatinga Norte e Vicente Pires. O projeto consiste em montar kits com materiais de higiene, limpeza, alimentos e chocolates.

“O projeto acontece em todas as nossas nove unidades. Buscamos formar nossos alunos para que eles sejam agentes do bem, replicadores de ações de solidariedade em toda comunidade escolar. Nessa missão, contamos com o apoio de nossos colaboradores, pais e alunos”, explica Karoline Cardeal, gerente de projetos da instituição de ensino. Para ajudar basta levar chocolate, alimento, ou itens de limpeza e higiene até um dos pontos de arrecadação.

Entre as instituições que serão beneficiadas, estão a Associação Casa de Apoio da Comunidade de Ceilândia (ACAC), que desempenha diversos serviços sociais na região, o Projeto Educar, na cidade Estrutural que ajuda crianças e famílias da comunidade local, além da Instituição Monte Morea, localizada em São Sebastião, que abriga crianças e adolescentes.

Serviço:

Páscoa solidária do Colégio Objetivo DF

Doações de alimentos, chocolates e matérias de higiene e limpeza

Quando : a arrecadação será feita até o dia 01/04 nas 9 unidades da escola na capital

Mais informações : (61) 3772-6500 ou [email protected]