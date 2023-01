Partidos de oposição pedem impeachment de Ibaneis

Partidos como o PV, o PSOL e o PSB se manifestaram contra os atos antidemocráticos e afirmaram que Ibaneis foi negligente

Diante dos atos de vandalismo ocorridos em Brasília na tarde deste domingo (8), em que vândalos bolsonaristas invadiram o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto sem grande esforço, partidos de oposição ao atual governador Ibaneis Rocha pediram o impeachment do chefe do Buriti.

Por meio das redes sociais, partidos como o PV, o PSOL e o PSB se manifestaram contra os atos antidemocráticos e afirmaram que Ibaneis foi negligente em relação à fiscalização dos manifestantes.

“Diante de todos os fatos vivenciados no Distrito Federal hoje, o PSOL DF, apresentará o pedido de Impeachment do atual governador e a responsabilização de todos os envolvidos no caso”, disse o partido em nota.

Pra quem não lembra, o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal é o ex-Ministro da Justiça de Bolsonaro. O Governo do DF é parte orgânica da ação golpista em Brasília. Não é acaso: é projeto. — PSOL 50 (@psol50) January 8, 2023

“Não podemos aceitar, tolerar, os atos de vandalismo contra o Estado de Direito, contra a Democracia e contra as instituições brasileiras. Temos que retomar a normalidade democrática e, se preciso for intervir no GDF, e usar a força militar”, afirmou José Luiz Penna, presidente do PV.

Em nota, o PSB disse apoiar integralmente as medidas adotadas pelo governo federal, com destaque para o Decreto editado pelo Sr. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece a intervenção federal na área de segurança do Distrito Federal.

Ibaneis afirmou estar monitorando os atos antidemocráticos e pediu desculpas pelo ocorrido em Brasília.