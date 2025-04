Parquinhos públicos recebem mutirão de limpeza e manutenção no Plano Piloto

Brinquedos mais limpos, gramado aparado, lixeiras esvaziadas e areia mais limpa. Assim começou a semana em diversos parquinhos públicos do Plano Piloto. Os espaços estão passando por um mutirão de limpeza realizado pela administração regional. A ação é uma resposta às demandas dos moradores. Desde janeiro, os parquinhos das quadras 102, 207, 407, 409, 411/12 Sul, da 410, 710 Norte e da Vila Telebrasília foram contemplados com o mutirão de limpeza.

A força-tarefa envolve lavagem de brinquedos, remoção de entulho, varrição, capina, roçagem do mato e retirada de galhos e folhas. A medida visa trazer mais conforto e segurança para as crianças, além de evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos como escorpiões.

Moradores comemoraram a iniciativa, mas também pedem continuidade nos cuidados e a colaboração de toda à comunidade. “A gente vinha trazendo as crianças para brincar, mas tinha muito material orgânico, até resto de comida. Agora ficou bem melhor. Com a limpeza, foram retirados as folhas e o mato alto, o que podia trazer algum inseto. Agora ficou seguro, mas também devemos fazer nossa parte de recolher o nosso lixo”, disse a dona de casa Maria da Silva, moradora da quadra 710 Norte.

Para o autônomo Rafael Mendes, morador da 409 Sul, pai de duas crianças, a limpeza é tão importante quanto a manutenção dos brinquedos. “Não adianta só arrumar os brinquedos e deixar o parquinho sujo. Criança brinca no chão, põe a mão em tudo. Limpeza é questão de saúde, além de deixar um local mais organizado e seguro para os pequenos”, elogiou o morador.

O administrador do Plano Piloto, Bruno Olímpio, ressalta que as equipes seguem um cronograma de limpeza, com prioridade para os parquinhos mais movimentados. “Temos equipes realizando a limpeza e zeladoria de quadras e espaços públicos. Com a demanda de limpeza de parquinhos colocamos uma equipe para atender os espaços infantis, para deixar um ambiente mais limpo para os pequenos”, disse o administrador.

*Com informações da Administração do Plano Piloto