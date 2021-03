Parquinhos de Brazlândia passam por reformas

Espaços recreativos de 12 endereços da cidade recebem manutenção, pintura e colocação de areia

A região administrativa de Brazlândia está recebendo reformas em seus parquinhos de lazer. Os locais estão sendo passando por serviços de manutenção para garantir o maior conforto e segurança para as crianças, pais e mães qque frequentam os espaços. A administração regional local, que vai investir cerca de R$ 100 mil na reforma e pintura das 12 estruturas existentes na cidade, está coordenando os trabalhos de revitalização.

O parquinho da Quadra 36, na Vila São José, está quase pronto. A cerca de alumínio e os brinquedos receberam pintura nova, o mato ao redor foi retirado e, nos próximos dias, novos balanços serão instalados e mais areia fresca será despejada em todo o local.

O líder comunitário Alberto de Assis Lima, 60 anos e morador de Brazlândia há 45, elogiou os serviços feitos no local. “As crianças precisam desse tipo de lazer, e essa manutenção é muito importante”, disse. “Está bem-arrumado, ficou todo mundo muito alegre”.

Já no parquinho da Quadra 46, os serviços começaram na semana passada. Trabalhadores faziam a roçagem e capina do mato em volta do local, limpavam a areia que abriga os brinquedos e já começavam a pintar de amarelo a cerca de alumínio. O próximo passo será a troca dos balanços, que estão quebrados, e a manutenção no restante dos equipamentos.

Demandas atendidas

“É uma satisfação para a gente poder atender uma demanda recorrente da população que recebemos por meio de redes sociais e da Ouvidoria”, relata o coordenador de Obras da Administração Regional de Brazlândia, João Paulo Bonifácio. “É uma manutenção geral e que esperamos que dure por bastante tempo”.

Além da importância na parte estrutural, a reforma dos parquinhos de Brazlândia também é um alento para as famílias, como explica a coordenadora de Desenvolvimento da Administração Regional, Waldinéia Carvalho: “É uma demonstração de preocupação com o bem-estar da nossa população”.

Os R$ 100 mil que a Administração Regional de Brazlândia está investindo na reforma dos parquinhos vêm de um recurso aberto de R$ 500 mil provenientes de emendas destinadas pelo deputado distrital Iolando Almeida. De acordo com o órgão, os outros R$ 400 mil serão aplicados na manutenção e urbanização da cidade, em obras que incluem a construção de bocas de lobo e calçadas.

As informações são da Agência de Brasília