Parques e quadras esportivas do Plano Piloto passam por reforma

Parques e quadras esportivas do Plano Piloto estão passando por reformas. Nesta sexta-feira, foi a vez do parquinho de o Deck Sul receber a ação da Administração do Plano Piloto, com apoio de Novacap, GDF Presente e SLU.

No espaço de lazer estão sendo realizados serviços como limpeza e retirada de mato, soldas, recuperação de alambrados e pintura. Além de aumentar o ponto de lazer da população, a iniciativa é executada por mão de obra de projetos socioeducativos do Governo do Distrito Federal.

“Já contemplamos parquinhos e quadras de esportes nas Asas Sul e Norte. Estamos seguindo um cronograma e hoje foi a vez do parquinho do Deck Sul. Além disso, a ação é promover o bem-estar das famílias, transformando o espaço em um local seguro e confortável para a diversão das crianças, já que realizamos a retirada de lixo e mato do local”, destaca o Administrador do Plano Piloto, Valdemar Medeiros.

Somente no mês de abril, já receberam a ação de limpeza e manutenção os parquinhos da 303 Sul e da 112/113 Sul e a quadra de esportes da 116 Sul.

*Com informações da Agência Brasília