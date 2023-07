Parque Três Meninas, em Samambaia, recebe novos equipamentos de lazer

Novacap investe na renovação e manutenção de brinquedos e aparelhos no popular ponto de encontro da comunidade‌

A Novacap iniciou esta semana um importante projeto de reforma no Parque Três Meninas, em Samambaia. A ação inclui a troca e manutenção de brinquedos do parquinho infantil e aparelhos do Ponto de Encontro Comunitário (PEC), em um local amplamente utilizado pela comunidade local.

Segundo Célio Gomes, encarregado responsável pela obra, a fase atual é de fixação e concretagem. Além do PEC, um dos escorregadores de fibra está sendo reformado e o outro será substituído por um de rolete. Os dois balanços do parquinho infantil também foram renovados.

A Novacap está atendendo a um pedido feito por representantes da comunidade à Administração Regional de Samambaia, preocupados em zelar pelo espaço público e garantir um local seguro e apropriado para as crianças brincarem.

“A Administração de Samambaia prioriza a recuperação e instalação de parquinhos infantis. Neste ano já foram revitalizados 17 parquinhos e praças, além da instalação de 8 novos parquinhos. Atualmente, há 24 parquinhos em processo de obras. Esta parceria com a Novacap só soma, pois é necessário oferecer um ambiente saudável e seguro para as crianças brincarem, explorarem e desenvolverem suas habilidades adequadamente”, afirmou Marcos Leite, administrador regional de Samambaia.

O militar Sidney Melo comemora a nova estrutura: “Poderemos trazer nossos filhos e netos para acampar ou realizar um piquenique com a certeza de que terão um bom espaço para se divertirem”

Os moradores da cidade demonstram entusiasmo com as melhorias no parque. Sidney Gonçalves de Melo, militar aposentado, mora na quadra 407, e comemora as reformas: “Esta reforma está deixando o parquinho maravilhoso para nós, moradores que usamos a estrutura do Parque Três Meninas com frequência. Aos fins de semana será uma bênção, poderemos trazer nossos filhos e netos para acampar ou realizar um piquenique com a certeza de que terão um bom espaço para se divertirem.”

Parque Três Meninas

O Parque Três Meninas recebeu esse nome em homenagem a três irmãs que faleceram tragicamente em um acidente na região. O espaço de lazer e recreação é ideal para atividades ao ar livre e contato com a natureza. A área verde ampla tem trilhas para caminhadas, áreas para piquenique, quadras esportivas e playgrounds. Além disso, há também uma extensa área arborizada, com espécies nativas e bancos para descanso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília