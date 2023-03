Parque Ezechias Heringer fechado para manutenção nesta sexta

Tão logo sejam concluídos os serviços, Brasília Ambiental reativará o funcionamento da unidade de conservação, localizada no Guará

O Instituto Brasília Ambiental informa que o Parque Ecológico Ezechias Heringer, localizado no Guará, foi fechado nessa sexta-feira (10) para manutenção e roçagem. A unidade de conservação será reaberta para a comunidade assim que o serviço for finalizado, retomando o funcionamento diário, das 6h às 18h.

Por ser banhada pelo Córrego Guará e possuir cerrado típico, campos de murundus e densa mata de galeria, a unidade ecológica, também conhecida como Parque do Guará, apresenta grande biodiversidade, incluindo pequenos mamíferos, muitas espécies de aves e rica flora.

Entre os atrativos do parque, também estão os equipamentos de lazer e esporte, além de um pequeno e bem-cuidado orquidário com espécies nativas. O nome da unidade é uma homenagem ao agrônomo pioneiro no estudo do cerrado Ezechias Heringer, que identificou diversas espécies de orquídeas em todo o território do Distrito Federal.

Com informações da Agência Brasília