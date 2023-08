Parque da Cidade terá drive-thru para vacinação de cães e gatos

Para os tutores, a orientação é levar os cães com coleira, guia e focinheira, mesmo os que estiverem dentro dos veículos

O estacionamento 13 do Parque da Cidade Sarah Kubitschek terá neste sábado (12), das 9h às 16h, um drive-thru para vacinação antirrábica de cães e gatos. Um total de 15 servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) terão o estoque de mil vacinas para atender animais com pelo menos três meses de vida, inclusive fêmeas prenhas ou lactantes.

A chefe do núcleo de Vigilância Ambiental Sul da SES-DF, Sandra Silva, ressalta que o drive-thru facilita a imunização, inclusive dos cães e gatos com comportamento mais difícil. “Os animais não entram em contato uns com os outros, sendo atendidos dentro do carro”, destaca.

Para os tutores, a orientação é levar os cães com coleira, guia e focinheira, mesmo os que estiverem dentro dos veículos. Já os gatos precisam estar em caixas de transporte. A ação conta com o apoio do Departamento de Trânsito (Detran), da Polícia Militar do DF e das administrações regionais do Cruzeiro e do Plano Piloto.

A campanha de vacinação de 2023 foi iniciada em junho e mais de 90 mil animais já foram beneficiados. “Os anos de pandemia de covid-19 nos ensinaram novas estratégias de imunização, que abraçamos para os animais domésticos, como o drive-thru, postos móveis e horários diferenciados”, afirma o diretor de Vigilância Ambiental da SES-DF, Jadir Costa Filho.

Além do ponto de vacinação no Parque da Cidade, haverá outros 39 locais de atendimento no DF neste sábado (12), em Águas Claras, Arniqueira, Ceilândia, Cruzeiro, Jardim Botânico, Lago Norte, Paranoá, Plano Piloto, Riacho Fundo II, Santa Maria, Sol Nascente, Taguatinga e Vicente Pires. A lista completa com os endereços e horários de funcionamento está disponível no site da Secretaria de Saúde.

Doença fatal

Doença infecciosa viral aguda, a raiva pode ser transmitida pela mordida, lambida ou arranhões de animais infectados, levando a óbito quase a totalidade dos contaminados, sejam cães, gatos, animais silvestres ou mesmo humanos. A doença acomete todas as espécies de mamíferos, já tendo causado a morte de duas pessoas no DF, em 1978 e em 2022.

A vacinação antirrábica de cães e gatos é uma das principais estratégias para evitar a expansão da doença e a contaminação de humanos, tendo sido iniciadas no Brasil em 1973. Unidades de saúde também estão preparadas para acolher pacientes que tenham tido contato com animais com suspeita da doença.