Parque da Cidade terá drive-thru de vacinação para cães e gatos no sábado (27)

Tutores de cães e gatos que precisam vacinar seus bichinhos terão a oportunidade neste sábado (27). A ação será no Parque da Cidade, no estacionamento 13 – o do parque Ana Lídia -, no drive thru e a pé, das 9h às 17h.

A Secretaria de Saúde também fará no local uma ação educativa sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue e sobre os animas peçonhentos encontrados no DF. O Detran, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Secretaria de Esporte e Lazer e a administração do Parque da Cidade apoaim a ação.

Além do ponto de vacinação no Parque da Cidade, haverá mais 65 locais de atendimento no DF. A lista completa com os endereços e horários de funcionamento está disponível no site.