Parque Ana Lídia ganha novas luminárias de LED

Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal investiu R$ 370 mil na obra e a Companhia Energética de Brasília (CEB) fez a instalação

Agora a garotada de Brasília pode brincar no Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek com ainda mais segurança e independentemente do horário. A Companhia Energética de Brasília (CEB) instalou 92 luminárias de LED no Parque Ana Lídia e iluminou o famoso brinquedo conhecido como “Foguetão”.

Para a melhoria foram investidos cerca de R$ 370 mil de recurso destinado pela Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal (SODF). Fernanda Fernandes é uma frequentadora assídua do parque e aprovou a nova iluminação. “Nesses dias, em que a temperatura está mais alta, a melhor opção é trazer as crianças para brincarem ao ar livre à noite, gastar energia e tudo isso em um espaço seguro. Ficou ótimo”, conta.

O presidente da CEB, Edison Garcia, destacou que as novas luminárias de LED permitem que os pais que trabalham durante o dia possam usufruir com segurança do espaço no período da noite com os seus filhos. “Um espaço bem iluminado é um convite para o uso. É isso que queremos proporcionar para as famílias brasilienses, que elas possam utilizar toda a cidade independentemente do horário”, afirma.

Com informações da Agência Brasília