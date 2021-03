Parque Águas Claras segue fechado até sexta-feira

A medida foi adotada devido a realização de serviços de remoção de algumas árvores que podem oferecer perigo aos visitantes e servidores

De acordo com o Instituto Brasília Ambiental (Ibram), o Parque Ecológico Águas Claras seguirá fechado até a próxima sexta-feira (5). A medida foi adotada devido a realização de serviços de remoção de algumas árvores que podem oferecer perigo aos visitantes e servidores. Com isso, a reabertura do local acontecerá no sábado (6), no horário das 5h às 22h.

A unidade de conservação integra a lista de atividades liberadas para funcionar nesse período da pandemia, conforme previsto no Artigo 3º, Inciso XXVIII, do Decreto nº 41.849, de 27 de fevereiro de 2021. Além dela, estão também com atividades permitidas zoológicos e parques recreativos, urbanos, vivenciais e afins.

A medida estabelece restrições até o dia 15 de março por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus, envolvendo boa parte dos estabelecimentos comerciais e industriais.

As informações são da Agência Brasília