Paróquia São Pio expõe relíquia de primeiro grau do santo italiano

A relíquia é a luva que cobria os estigmas da mão de padre Pio. A luva de São Pio estará exposta a partir das 16h, horário da primeira missa.

A Paróquia São Pio de Pietrelcina, no Sudoeste, recebe amanhã, quarta-feira (29), Relíquia do seu Padroeiro. Esse é um momento muito importante para a paróquia e devotos de Padre Pio porque está ligada diretamente ao milagre que nele se realizou, de ter no próprio corpo as chagas de Jesus Cristo. A Paróquia é a primeira em todo o mundo destinada ao santo.

Em vida, Padre Pio, um frei Capuchinho da cidade de San Giovanni Rotondo, na Italia, tinha muitos carismas e dons espirituais que lhe são atribuídos como o dom da bilocaçao, da levitação, das curas milagrosas e muitos outros. Foi ordenado padre em 1910.

Por mais de 50 anos conservou em seu corpo, com dores e sangue, os estigmas de Jesus Cristo no Calvário. Por esse motivo, utilizava luvas em suas mãos para não deixar visível seu sofrimento. “São Pio não buscava o espetáculo e escondia esse sinal visível da Paixão de Cristo com as luvas, que porém ficavam encharcadas com sangue”, explicou o pároco, Padre Fernando Sousa.

Padre Pio morreu em 1968 e foi considerado santo pela igreja católica em 2002, canonizado por outro santo: O Papa São João Paulo II. São Pio é considerado por muitos como o santo da era moderna.

De acordo com Padre Fernando, essa relíquia pertence aos Freis Capuchinhos da Irlanda, “eles testemunham um amor muito grande por São Pio e os monges de San Giovanni Rotondo”, explicou, dizendo ainda que o Superior Geral dos Capuchinhos da Irlanda propôs trazer essa relíquia para peregrinar primeiramente pelo nordeste brasileiro e decidiram estender até Brasília para expor aos fiéis da capital.

A luva de São Pio estará exposta a partir das 16h, horário da primeira missa. Os devotos poderão contemplar até às 20h30, quando acontece a segunda e última missa.

Como um dos carismas de São Pio era o sacramento da confissão, nesse dia, vários padres estarão atendendo os devotos na Paróquia.

Relíquia da luva de São Pio

Relíquia significa “restos” como pedacinhos, fragmentos dos corpos ou mesmo objetos relacionados a um santo ou beato – são instrumentos que manifestam a sua santidade.

É classificada Relíquia de Primeiro Grau partes do corpo do santo como ossos, unhas, cabelo, sangue, entre outros.

A relíquia é tão importante para os católicos que o Novo Testamento registra em Atos, 19,12, a respeito do apóstolo Paulo: “Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços e aventais que houvessem tocado seu corpo: Afastavam-se dele as doenças e os espíritos maus saíam”.