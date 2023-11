Parceria garante atendimento odontológico a mais de 700 reeducandos

Reeducandos do Distrito Federal receberão atendimento odontológico através de uma parceria entre a Secretaria de Administração Penitenciária do DF (Seape-DF) e o Serviço Social do Comércio (Sesc-DF). O projeto atenderá mais de 700 internos até o final de janeiro de 2024.

Esta iniciativa conta com o apoio da Carreta Odontológica do Sesc-DF, equipada com consultórios modernos, que irá atender as demandas reprimidas das unidades de regime fechado e semiaberto. Este serviço será realizado simultaneamente aos atendimentos odontológicos promovidos diariamente pela Secretaria de Saúde nos presídios do DF.

Para garantir o sucesso dessa ação, a Gerência de Saúde (Gsau) promoveu um workshop sobre Segurança Orgânica dedicado aos profissionais da saúde. Nesse evento, foram abordados temas essenciais, incluindo procedimentos de segurança, entrada e saída das unidades, situações adversas e a rotina nos atendimentos de saúde para os custodiados. A preparação é importante para garantir a segurança e a eficiência durante os atendimentos.

Policiais penais lotados na Penitenciária I do DF (PDF I) foram responsáveis por passar as instruções para os profissionais, apresentando as instalações do Núcleo de Saúde (Nus) da unidade e respondendo perguntas dos participantes. Além de dentistas, auxiliares e técnicos, o Sesc/DF foi representado por sua assessora, Fernanda Vale. O promotor de Justiça, Lucas Soares Baumfeld, do Núcleo de Controle e Física do Sistema Prisional (Nupri/MPDFT), também esteve na palestra, representando o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios(MPDFT).

A parceria estabelecida entre a Seape-DF e o Sesc-DF representa um marco significativo no cuidado com a saúde bucal dos custodiados do sistema penitenciário do DF. Ao disponibilizar atendimentos odontológicos para mais de 700 internos, as instituições proporcionam assistência essencial para pessoas privadas de liberdade que, muitas vezes, não tiveram a oportunidade de visitar um consultório dentário.

A relevância dessa iniciativa vai além do simples tratamento odontológico. Ela vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas privadas de liberdade, promovendo autoestima e bem-estar. Além disso, a parceria entre a Seape-DF e o Sesc-DF irá desempenhar um papel fundamental na prevenção de doenças, já que a saúde bucal adequada está diretamente ligada à saúde do corpo.

A Seape-DF ressalta que o projeto não atende apenas às necessidades dos reeducandos, mas também representa um passo importante na promoção da igualdade no acesso à saúde. Ao proporcionar cuidados odontológicos aos custodiados, esta secretaria reforça ainda mais as ações de ressocialização.

*Com informações da Agência Brasília