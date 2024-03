Parceria com organizações representativas impulsiona agricultura familiar

Cinco conjuntos de Patrulhas Agrícolas Mecanizadas, em bom estado de conservação e funcionamento, foram disponibilizados

Parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs_ vão impulsionar agricultores familiares e promover o desenvolvimento da agricultura regional por meio de ações de mecanização agrícola. É o que pretende a Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), ao divulgar o resultado definitivo do Chamamento Público nº 001/2023.

Cinco conjuntos de Patrulhas Agrícolas Mecanizadas, em bom estado de conservação e funcionamento, foram disponibilizados para as organizações selecionadas. Cada conjunto inclui um trator de pneus, uma grade aradora de 12 discos, um rotoencanteirador, um distribuidor de calcário com capacidade para quatro toneladas, uma carreta agrícola com capacidade para quatro toneladas e uma roçadeira.

O processo de seleção priorizou entidades representativas de produtores rurais do DF, com o objetivo de atender aos interesses públicos e garantir uma parceria mutuamente benéfica. A validade deste certame será de 12 meses após a homologação.

“Essa iniciativa fortalece a agricultura familiar no Distrito Federal, reconhecendo sua importância como um pilar fundamental da segurança alimentar e do desenvolvimento econômico local”, reforça o secretário Executivo da Seagri-DF, Rafael Bueno. Além de fornecer acesso a equipamentos modernos e eficientes, a parceria com as OSCs possibilitará a capacitação e o suporte técnico necessários para que os agricultores familiares aumentem sua produtividade de forma sustentável, contribuindo para o crescimento da economia rural e para a melhoria da qualidade de vida das comunidades agrícolas.

O resultado final, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), está disponível para acesso no site www.agricultura.df.gov.br. Inicialmente, as cinco instituições mais bem classificadas serão convocadas para apresentar seus planos de trabalho. Em caso de desistência ou desclassificação, as próximas instituições na ordem de classificação serão convocadas, seguindo esse processo até que todas as possibilidades sejam esgotadas.

*Com informações da Agência Brasília