Paranoá recebe tenda com funcionamento 24 horas para pacientes com sintomas de dengue

A tenda de acolhimento para pacientes com dengue começará a funcionar no Paranoá, a partir deste sábado (13). Estará localizada no estacionamento do Hospital da Região Leste (HRL), e realizará atendimento 24 horas. A secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, participará da entrega do serviço a partir das 8 horas.

A tenda do Paranoá faz parte das 11 novas estruturas e uma das três que atuarão em regime de 24 horas, junto com as estruturas do Guará e Gama. As demais funcionarão das 7h às 19h e realizarão atendimento nas regiões de Planaltina, Ceilândia, Taguatinga, Varjão, Areal e Vicente Pires. Somando-se às novas tendas em fase de instalação, a capital federal contará, ao todo, com 20 estruturas de assistência.

O objetivo das novas estruturas, instaladas próximas a unidades de saúde, como hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), é acelerar os atendimentos, desafogando as portas de emergência e urgência dos hospitais.

O espaço oferece triagem, consultórios, farmácias, sala de hidratação, além de uma área de descanso aos funcionários, e conta com uma equipe composta de um coordenador, médicos, enfermeiro, técnicos de enfermagem, técnicos de laboratório, especialista em laboratório (biomédico ou farmacêutico bioquímico), servidores da área administrativa, farmacêuticos, além de pessoal de limpeza e de segurança.

Serviço

Data: 13 de abril (sábado)

Horário: 8h

Local: ao lado do Hospital da Região Leste (HRL) – Área especial hospitalar, quadra 2, conj. K, lote 1 – Paranoá.

