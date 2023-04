Paradas de ônibus do Túnel de Taguatinga ganham calçada

O passeio é construído em torno de estação de embarque e desembarque com 16 abrigos, no boulevard do complexo viário

Começou a concretagem das calçadas que atenderão as paradas de ônibus no boulevard do Túnel de Taguatinga. O passeio, construído ao redor de uma estação de embarque e desembarque com 16 abrigos, será ligado à Avenida Comercial e a uma faixa de pedestres que já está em uso nas proximidades da Estrada Parque Taguatinga (EPTG).

Conhecido como fase 1 do boulevard, o trecho que vai da EPTG até a Avenida Comercial terá um total de 1.250 m² de calçada. Desses, 950 m² já estão prontos.

“Só nesta semana, concretamos cerca de 650 m² de passeio”, calcula o engenheiro civil André Borges. “Os operários trabalham no nivelamento do solo em um dia e, no seguinte, aplicam a camada de concreto”, explica.

Quem costumava pegar ônibus na antiga Avenida Central de Taguatinga vai reconhecer os abrigos usados no boulevard. “As estruturas foram limpas e reformadas para que pudessem ser reutilizadas no complexo viário, uma solução sustentável e econômica”, conta Borges. Feitas de aço galvanizado e policarbonato, as paradas seguem o padrão estético do modelo usado nas marginais sul e norte do túnel.

A instalação dos abrigos só pode ser executada porque a fase 1 do boulevard está totalmente pavimentada.

O revestimento do corredor exclusivo para ônibus, feito de concreto de cimento Portland, ocupa uma área de 8.056 m² do trecho. O material tem vida útil até três vezes maior do que o asfalto.

Com informações da Agência Brasília