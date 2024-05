Parada de ônibus em frente ao Pátio Brasil está liberada para uso

Os usuários do transporte coletivo já podem usar o ônibus de volta para casa, na parada em frente ao shopping Pátio Brasil. O local estava interditado desde o início de abril para a realização das obras de substituição do pavimento da faixa destinada aos ônibus na W3 Sul.

“Na medida em que os serviços avançam, vamos retomando a normalidade na região. Na semana passada, liberamos o cruzamento entre o shopping e o Setor Hoteleiro Sul e o recuo utilizados por táxis e motoristas de aplicativo. Hoje foi a vez de liberarmos a parada de ônibus”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura, Valter Casimiro.

Antes da liberação, por volta das 18h30, equipe da empresa responsável pela obra promoveram limpeza da região, desde a via S2 até o trecho em obras. Já o Detran atuou no religamento do semáforo e na reforma da faixa de pedestres.

“Estamos falando de um dos locais com o maior fluxo de pessoas e veículos do DF. Essa ação integrada entre órgãos do GDF e contratada foi fundamental para o cidadão”, destaca Erinaldo Sales, subsecretário de acompanhamento de fiscalização de obras.

Sobre a obra

A reforma na W3 Sul tem o investimento total de R$ 25,6 milhões e gera cerca de 240 empregos diretos e indiretos. Os recursos são da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e foram repassados à Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal por meio de convênio.

O pavimento rígido na faixa destinada aos ônibus ao longo do trecho entre as quadras 703 e 716 já foi entregue. No sentido contrário da via, no lado comercial, o trecho na altura das 516 e 515 Sul também estão concluídos. A concretagem segue em ordem decrescente pelas quadras até a finalização.

Além da implementação do pavimento rígido, o projeto prevê a execução de redes de drenagem, abertura de bocas de lobo e pavimentação. Bem como a construção de calçadas, meios-fios, paisagismo e sinalização.

Assim que for concluída a obra, cada sentido da W3 Sul terá uma faixa de rolamento com pavimento rígido (concreto), por onde passará o transporte público, e duas com pavimento flexível (asfalto), para o fluxo de carros e motocicletas.

*Com informações da Agência Brasília.