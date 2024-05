Empresária chora ao relatar roubo de R$ 2 mi em mercadorias em loja no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Uma empresária chorou ao desabafar sobre o roubo de R$ 2 milhões em mercadorias, ocorrido em sua loja, em Arroio do Meio (RS), nesta quarta-feira (15).

Suspeitos levaram até a pia do estabelecimento. Marinez Hauenstein contou que, ao todo, cerca de 20 mil itens que estavam dentro da loja foram roubados, além de computadores, freezer, geladeira, entre outros.

Motos de funcionários também foram levados. A polícia local foi acionada e conseguiu recuperar pelo menos uma delas. Ela avalia o valor do prejuízo em aproximadamente R$ 2 milhões só de mercadorias.

“Olha o que eles fizeram com a nossa loja, em Arroio do Meio?! Entraram, saquearam, roubaram tudo. As prateleiras estavam lindas, os corredores estavam cheias de mercadoria. Tiraram tudo. Levaram freezer, geladeira. Não deixaram nada. Eu tinha montado uma padaria aqui, a coisa mais linda. Tudo limpinho, tudo novinho. Até a pia e a fritadeira eles levaram. Mais de 20 mil itens dentro dessa loja. Aproximadamente dois milhões em mercadoria. Levaram todo o meu estoque eu tinha aqui dentro. Olha como eles deixaram…”, desabafou Marinez.

Cidade foi atingida por fortes temporais nas últimas semanas. A loja -que estava suja de lama após o saque- não ficou inundada com os alagamentos. A família possui outras três lojas (essas, sim, foram atingidas pelas chuvas)

“Como pode ter pessoas tão baixas para fazer isso? Justo quando todos nós todos estávamos passando por dificuldades, de perdas de familiares, entre outras coisas… Até aonde chega o ser humano?! Isso é vergonhoso e revoltante”, disse ainda.

Uma vaquinha foi aberta. Até agora, R$ 15.414,48 foram arrecadados por amigos que abriram a página para ajudar a empresária. O objetivo é arrecadar R$ 2 milhões.