Para obras, bairros de São Sebastião ficam sem água nesta terça (31)

A Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará melhorias no sistema de abastecimento de água de oito bairros de São Sebastião, nesta terça-feira (31).

Para o serviço, ficarão sem água, das 7h às 23h59, Morro Azul, São Bartolo, Setor Tradicional, João Cândido, Setor Central, Bairro Bonsucesso, Vila do Boa e todo o Residencial Oeste.

A Caesb ressalta que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF.

Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água. Mais informações pelo telefone 115.

