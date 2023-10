Para manutenção, Planaltina, Gama e Sobradinho ficam sem luz nesta 6ª (13)

Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado

A construção e a manutenção de rede, além de poda de árvores, vão provocar o desligamento programado de energia em endereços de Planaltina, Gama e Sobradinho, nesta sexta-feira (13). A previsão é que os serviços sejam iniciados às 9h e terminem no início da tarde.

Das 9h às 13h, o desligamento será no Núcleo Rural Córrego do Arrozal, chácaras 81 e Alfama. Ainda em Planaltina, até as 15h, a interrupção afetará o Condomínio Mestre Darmas, módulos 8 a 15, 17,18, H, I, M e MR1 e quadras 2 e 22.

No Gama, das 9h às 15h, a interrupção atingirá o Setor Leste, Entrequadra 2/3 Bloco A, a Entrequadra 2/4 Bloco A e a Quadra 2, lotes 4 ,6 ,7, 9, 11 a 40, 43, 47, 86, 88 e 96.

Por fim, em Sobradinho ficarão sem energia, das 9h às 12h, a Quadra 2, Área Especial e Conjunto B e a Vila Dnocs, Quadra 3.

Além dos desligamentos programados, pode acabar a energia em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

*Com informações de Alline Martins, da Agência Brasília