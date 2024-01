Para manutenção, desligamento de água afetará duas regiões nesta quarta

Os serviços serão realizados no Setor Bancário Sul, no Plano Piloto, e em Planaltina. Confira o horário do corte para se programar

Na quarta-feira (17), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizará serviços no sistema de abastecimento de água em Brasília, nas regiões do Setor Bancário Sul e de Planaltina.

Para isso, o fornecimento de água será interrompido em ambas as regiões. No Setor Bancário Sul (SBS), a água será desligada das 8h30 às 19h. Já em Planaltina, o fornecimento de água será interrompido entre às 8h e 19h, em todo o Condomínio Mestre D’Armas (MRMD) e também no Condomínio Coohaplan.

De acordo com a Caesb, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A companhia informou, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reservação de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 5º da Resolução da Adasa nº 14, de 27 de outubro de 2011, que estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no Distrito Federal.

Segundo parágrafo único, o usuário é responsável pela limpeza e desinfecção da instalação predial de água e do reservatório predial antes da ligação definitiva de água e, posteriormente, pela limpeza e desinfecção semestral do reservatório predial.

Para mais informações, é possível acessar o canal público da Caesb pelo telefone 115.

Com informações da Agência Brasília