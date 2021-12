Papagaios são resgatados de cativeiro em Planaltina

Ao conversar com a proprietária, os policiais constataram que ela não havia autorização dos órgãos ambientais para a criação dos pássaros

Nesta quarta-feira (1), dois papagaios-verdadeiros foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental, por volta das 11h30, no Núcleo Rural Rajadinha, em Planaltina.

O resgate aconteceu quando a equipe do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC) avistou as aves em um cativeiro, no quintal de uma residência.

Ao conversar com a proprietária, os policiais constataram que ela não havia autorização dos órgãos ambientais para a criação dos pássaros. Os animais foram logo conduzidos ao CETAS/IBAMA.