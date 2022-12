Papa-lixos do Noroeste começam a funcionar nesta segunda-feira (19)

Noroeste será a primeira região administrativa a utilizar esse tipo de equipamento com coleta seletiva

Tudo pronto para começar o recolhimento de resíduos nos papa-lixos do Noroeste. A partir desta segunda-feira (19), as 148 lixeiras semienterradas espalhadas por todas as quadras do bairro já poderão ser usadas. O esvaziamento dos depósitos será diário, com alternância entre coleta seletiva e convencional.

O Distrito Federal tem um total de 436 papa-lixos semienterrados, e o Noroeste será a primeira região administrativa a operar esse tipo de equipamento com coleta seletiva. “Os contêineres são duplos: um para orgânico e rejeitos, e outro para materiais recicláveis”, explica o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Sílvio de Morais Vieira. “É muito importante que a população respeite essa divisão”, ressalta.

Os papa-lixos do Noroeste têm capacidade para três mil litros de resíduos cada. Ao alcance dos olhos, estão apenas as tampas de aço 100% inoxidável. O contêiner de polietileno que recebe os resíduos fica enterrado, envolto por uma cuba de concreto pré-moldada. Os equipamentos têm vida útil estimada em 25 anos.

“Pedimos que a comunidade cuide bem dos papa-lixos, não jogue inflamáveis dentro das lixeiras e não deixe as tampas abertas para evitar a entrada de água”, orienta Sílvio. “Esses equipamentos, além de deixarem a cidade mais bonita, impedem que os resíduos fiquem expostos ao sol e aos animais.”

Agência Brasília