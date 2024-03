Papa entulho transborda em Ceilândia

O aumento do volume seria causado por ações de fiscalização em locais de descarte irregular

No papa-entulho da QNN 29 de Ceilândia norte, o descarte de entulho, poda e outros resíduos aumentou tanto que extravasou o espaço feito para recolher os detritos. Homens trabalharam na tarde de segunda para esvaziar o espaço, mas algumas pessoas que vieram realizar o descarte responsável, sem opção e com orientação de trabalhadores do local, tiveram de deixar os resíduos no terreno atrás do espaço indicado, onde o material fica exposto à chuva.

O volume do descarte de móveis velhos foi tamanho a ponto de conseguir envergar a cerca que limita o espaço, tudo formado por placas de compensado, plástico e pneus. E os outros espaços não estavam muito melhores. O espaço para poda também estava transbordando, e duas das quatro caçambas para material de construção estavam cheias. Ao longo do dia, equipes e caminhões chegaram para livrar o local do excesso, como é comum fazerem em toda segunda-feira, mas segundo relatos de funcionários, o local estava cheio além da conta.

É o que conta a professora Rúbia Cristina. Acostumada à esse ambiente, ela usa materiais recicláveis recolhidos ali e em outros papa-entulhos de Ceilândia e Taguatinga para usar como material em uma chácara, para construir galinheiros e outras estruturas. “Costumo ver menos cheio. Acho que, por causa da dengue, o pessoal teve mais consciência e fez limpeza nas casas”, diz.

De acordo com um funcionário do SLU, que preferiu não se identificar, a situação se repete em outros papa-entulhos de Ceilândia. “A demanda é muito grande e eles [a equipe responsável] não dão conta”, diz. Como consequência, o terreno atrás do papa-entulho acumulou um pequeno monte formado de sobras de material de construção e restos de madeira prensada. Segundo a equipe do local, um trator é mobilizado diariamente para mover os resíduos do local impróprio.

Conforme o SLU, devido às ações de limpeza e fiscalização em áreas de descarte irregular em Ceilândia, houve um aumento do descarte no papa-entulho da QNN 29. Dessa forma, a empresa contratada pelo SLU para administrar os papa-entulhos estaria se adequando a esse aumento de demanda. O órgão afirma, ainda, que a situação deve se normalizar “o mais rápido possível”

O papa-entulho é o espaço adequado para o descarte de restos de obra, móveis velhos e outros volumosos (exceto eletrônicos), restos de poda, material reciclável e óleo de cozinha usado (acondicionado em garrafas plásticas). O papa-entulho recebe, gratuitamente, até 1m³ de resíduo por cidadão por dia.

Os entulhos, galhadas e volumosos inservíveis são encaminhados para a Unidade de Recebimento de Entulho (URE). Móveis que ainda podem ser utilizados são doados para entidades assistenciais cadastradas.