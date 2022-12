Palhaço rifa álbum da Copa para comprar brinquedos para crianças no Natal

Psiu completou o álbum ainda no começo de novembro, e desde então vem vendendo rifas para arrecadar o valor para compra de brinquedos

Genilson tem 46 anos e viveu boa parte da sua infância em um orfanato. Já mais velho, com 23 anos, se tornou o palhaço Psiu, e todo ano faz uma ação voluntária para distribuir presentes para crianças. Nesse ano, aproveitando o clima da Copa, o plano foi rifar um álbum dourado já completo e com sete figurinhas ‘Legends’, de Neymar, Lewandowski e Messi.

São 500 números, e cada um é vendido a R$ 20. Os interessados podem adquirir o bilhete na internet. Até o momento, 147 rifas foram compradas, totalizando 29,4% do total. O sorteio será realizado no dia 16 de dezembro, por meio de live no Instagram.

O palhaço faz questão de lembrar da sua própria experiência para dar mais alegria às crianças. “Quando eu recebi um brinquedo no orfanato, com 12 anos, era um carro de controle remoto que não funcionava. Eu tive que amarrar um barbante para usar o controle e o carrinho. Eu carrego uma série de dores, mas eu transformo em amor muitos traumas”, afirmou Psiu.

Por isso o esforço todos os anos para arrecadar dinheiro e comprar brinquedos novos para doar para as crianças. “Nesse ano, além de concorrer ao álbum dourado, numerado e completão, você vai estar ajudando na minha campanha de Natal, na compra de brinquedos novos”, revelou ele no Instagram.

A compra do álbum para começar a saga de completar e rifar começou ainda em setembro. E foi logo nos primeiros pacotinhos de figurinhas que veio a ‘legend’ dourada do Neymar, considerada rafa. O palhaço, querido no DF, completou o álbum ainda no começo de novembro, e desde então vem vendendo rifas para arrecadar o valor para compra de brinquedos.