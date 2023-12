Pais e mães comemoram sucesso de tratamento na Reprodução Humana do Hmib

Mais de 20 famílias levaram seus filhos para celebrar a conquista junto com servidores do hospital

Realizar o sonho de vários casais por meio da multiplicação da vida é a missão do Serviço de Reprodução Humana do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). Para comemorar o sucesso no tratamento, mais de 20 famílias participaram nesta quarta-feira (7) da Festa dos Bebês no hospital. “Hoje realizei o maior sonho da minha vida, que é ser mãe, e o maior sonho do meu esposo, de ser pai. Depois de seis anos de tratamento, consegui ter as minhas bênçãos, que são meus filhos”, comemora emocionada Alessandra Alves, de 39 anos. Ela e o esposo, Francisco Rodrigues, 39 anos, são pais dos gêmeos Pedro e Mateus, de dez meses.

Há seis anos, eles iniciaram o tratamento na Reprodução Assistida do Hmib, após Alessandra ser diagnosticada com endometriose e ser encaminhada para tratamento no local. Na fertilização in vitro (FIV), oito óvulos foram fecundados. Porém, primeira tentativa a gestação não ocorreu. Na segunda, ela optou por colocar dois embriões e, felizmente, os dois se desenvolveram. Hoje, o casal vibra de alegria pela chegada dos meninos.

Luana Lima, de 37 anos, descobriu uma menopausa precoce e entupimento nas trompas. Mesmo com tantas dificuldades e prognósticos negativos, ela não desistiu do sonho de ser mãe. “Fui em outras clínicas, fui tratada com frieza. Depois fui chamada para fazer meu tratamento aqui no Hmib, onde me trataram com carinho e compreensão. A equipe é maravilhosa, humanizada”, parabeniza. Após a chegada da pequena Ester, Luana decidiu tentar uma segunda gestação. “Fiz minha segunda fertilização in vitro e deu certo. Hoje, estou grávida de dois meses do Davi”, afirma radiante.

Durante a confraternização, várias famílias e servidores deram depoimento. Segundo a Referência Técnica Administrativa (RTA) de Reprodução Humana Assistida, Mariana Roller, para acessar o serviço é necessário encaminhamento via Sistema de Regulação, ou seja, primeiro o casal busca atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS), que encaminha para uma consulta na especialidade de Ginecologia e, dependendo da avaliação médica, pode ser feito encaminhamento para o serviço no Hmib.

“Este é um momento de comemorar, pois são tratamentos longos e árduos. Aqui trabalhamos com a realização de sonhos de muitos pacientes que querem ter seus filhos e deixarem seus legados no mundo. A maioria dos casais que chegam até aqui possuem algum problema que dificulta uma gestação natural”, afirma Mariana.

De acordo com a médica, o Serviço de Reprodução Humana do Hmib realizou, ao longo deste ano, 141 fertilizações in vitro, 37 inseminações intrauterinas e 55 transferências de embrião congelado. O serviço de Reprodução Assistida (RA) conta com os seguintes procedimentos: coito programado (CP), inseminação intrauterina (IIU), fertilização in vitro (FIV), congelamento de embrião, transferência de embriões congelados (TEC), punção de epidídimo (PESA) e congelamento de sêmen prévio ao tratamento. Para realizar os procedimentos, o Serviço respeita algumas normas e critérios de acordo com a idade. Confira aqui as regras. (LINK Reprodução humana – Secretaria de Saúde do Distrito Federal)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Realização

O casal Evaldo Lopes, de 57 anos e Andréa Ribeiro, de 43, levou o pequeno Henrique, de 1 aninho, para comemorar o sucesso do tratamento realizado no Hmib. Ele havia feito uma vasectomia no passado após ter dois filhos e, depois de conhecer Andréa, o sonho de ser pai novamente surgiu. Em 2019 eles começaram o atendimento no Hmib. Na segunda tentativa em 2022, a gestação progrediu e o pequeno Henrique veio ao mundo.

“Só posso agradecer a equipe por todo carinho e acolhimento que nos deram. O apoio psicológico nos momentos ruins foi essencial. Hoje, temos o nosso sonho concretizado, nos nossos braços”, comemora Evaldo.

Quem também não escondia a felicidade era Jeane Balbino, 34 anos, e Renato Porto, 37. Eles são pais do casal de gêmeos Heitor e Camila, de dez meses, fruto de uma inseminação intrauterina. “Somos casados há 15 anos, tive duas perdas e em janeiro de 2022 comecei o tratamento aqui no Hmib. Nem imaginei que conseguiria engravidar tão rápido, pois na primeira tentativa já deu certo”, afirma feliz a mãe dos bebês.

Fundadora do Serviço de Reprodução Humana do Hmib, a médica aposentada Rosali Rully também participou da comemoração e ficou emocionada com a felicidade estampada no rosto de cada pai e mãe em meio às crianças. “Minhas raízes estão aqui, pois dediquei anos da minha vida realizando sonhos. Hoje, a equipe está consolidada e as flores deste trabalho são estes bebês, nossa maior vitória. É um trabalho árduo, mas espero que essas crianças sejam a benção da vida de vocês”, destaca.