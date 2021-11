Painel em escola no DF associa PM ao nazismo; ASOF emite nota

Os painéis traziam imagens de policiais abordando pessoas negras. Na visão da ASOF, as colagens davam a entender que a Polícia Militar é racista

A Associação dos Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal (ASOF/PMDF) emitiu nota na terça-feira (23) contra uma mostra de painéis montada na escola CED 1, da Cidade Estrutural, em virtude das comemorações do Dia da Consciência Negra.

Os painéis traziam imagens de policiais abordando pessoas negras. Na visão da ASOF, as colagens davam a entender “com clareza e riqueza de detalhes” que a Polícia Militar é racista.

“A Diretoria da ASOF entende que a exposição não traz um debate enriquecedor sobre o tema e que, por ter sido montada em um colégio, serve para formar a opinião – de crianças em tenra idade – de que a Polícia Militar não está a serviço da sociedade, mas que existe como força autoritária, coercitiva e punitiva”, diz a nota. “A ASOF acredita que o preconceito em relação ao trabalho do Policial Militar, persistente em determinados setores da educação brasileira, só poderá ser sanado com pactuações sociais fundamentadas no consenso e no entendimento mútuo, em prol das soluções urgentes e dolorosas de que o País necessita”, prossegue.

Para a Associação, este episódio seria “um primeiro passo para que a disseminação do ódio nas escolas brasileiras não continue a deitar raízes nos corações e não prossiga fomentando o preconceito, que, por si só, tende à autodestruição de todos os que o alimentam”.

Escola cívico-militar

O CED 1 da Estrutural foi uma das primeiras escolas a migrarem para a gestão militarizada, em 2019. À época, houve votação entre docentes, discentes e demais membros da comunidade para decidir se a PMDF deveria ou não intervir na instituição. Em uma votação informal, foram 71 votos a favor do projeto, seis contra e três votos em branco.

Neste modelo, estudantes seguem sendo avaliados por notas em disciplinas, mas o comportamento também é levado em conta. Os alunos precisam usar uniforme diferente e cabelo curto e/ou coque. São 25 militares acompanhando diariamente a postura dos adolescentes.

O coordenador do Movimento Conservador de Brasília, Evandro Araújo, demonstrou descontentamento nas redes sociais. “Encaminhamos a denúncia para o coordenador do programa das escolas cívico-militares e para o comandante da PMDF”, escreveu.