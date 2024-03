Pai legal: comunidade de Sobradinho recebe mutirão para reconhecimento da paternidade

Mais um mutirão para reconhecimento da paternidade será realizado pela Promotoria de Justiça de Defesa da Filiação (Profide) nesta sexta-feira, 22 de março. A iniciativa, que é gratuita, atenderá crianças, adolescentes e adultos no Sobradinho Shopping, das 10h às 17h, no corredor central, em frente às Lojas Americanas.

A Profide pode atuar nas situações em que o suposto pai não é conhecido ou não se sabe sua atual localização. Nesses casos, será aberta uma investigação da paternidade. Também é possível participar do programa se o pai estiver preso, morar fora do DF ou for falecido. Eventual dúvida pode ensejar a imediata marcação do exame de DNA em um dos laboratórios parceiros, nos casos que se fizerem necessários.

Quem não puder comparecer, mas tem interesse no reconhecimento da paternidade pode entrar em contato com a Profide pelo formulário eletrônico, pelo e-mail [email protected], pelo Whatsapp (61) 99363 5627 ou pelos telefones (61) 3343-9557 / 3343-9876 / 3343 9500.

Serviço

Atendimento Pai Legal no Sobradinho Shopping

Data: sexta-feira, 22 de março

Local: corredor central, em frente às Lojas Americanas

Horário: das 10h às 17h