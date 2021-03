Pai corta couro cabeludo do filho com faca

Segundo as investigações, o suspeito alegou que o corte de cabelo da vítima era de ‘homossexual’

Um homem 33 anos é investigado por ter cortado o couro cabeludo do filho, de seis anos. O suspeito alegou que a agressão foi uma punição contra o menino, que estaria com um “corte de cabelo de homossexual”. O caso ocorreu em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Conforme o relato do acusado, o homem chegou bêbado em casa e não gostou do corte de cabelo do menino, afirmando que era de homossexual. Em seguida, ele resolveu cortar o cabelo da vítima com uma faca, mas acabou atingindo o couro cabeludo do garoto. Segundo a polícia, o suspeito também ameaçou a esposa.

Devido à gravidade dos cortes, a criança foi socorrida em um hospital da cidade, onde passou por uma cirurgia reparadora na cabeça.

O caso aconteceu na terça-feira (9). Após a Polícia Militar ser acionada, o homem foi preso por desacato e resistência à prisão, pois xingou e tentou agredir a equipe.

Foi requerido à Justiça a prisão preventiva do suspeito e ele permanecia preso até essa quinta-feira (11). O suspeito pode ser indiciado por tortura ou lesão gravíssima, a depender dos laudos dos exames do Instituto Médico Legal (IML).