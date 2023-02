Pagamento de contas de água poderá ser feito via Pix

Para fazer o pagamento via Pix, basta acessar o app do seu banco, a página do internet banking ou os guichês de autoatendimento

A partir do fechamento das contas referentes ao mês de fevereiro, usuários da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) que solicitarem a segunda via das faturas poderão fazer o pagamento dos serviços por meio do Pix. A expectativa é que, nos próximos meses, todas as faturas sejam emitidas com o QR Code que permite o pagamento por Pix.

A inovação permitirá que a fatura do usuário conste como quitada no sistema da Caesb em um prazo menor, o que garante rapidez na retomada de serviços que dependam da comprovação do pagamento – como a solicitação de religação após o corte por inadimplência.

Essa modalidade será uma opção a mais para o usuário da companhia pagar a fatura de água e de esgoto pelos canais de arrecadação além dos já existentes (débito automático, autoatendimento, internet banking, correspondentes bancários, guichês de instituições bancárias credenciadas e agências lotéricas).

Os usuários poderão efetuar o pagamento via Pix a partir de instituições financeiras que não estejam cadastradas junto à Caesb, mas que integrem o sistema criado pelo Banco Central – são mais de 790, entre carteiras e bancos digitais.

Como acessar

Em média, a Caesb emite mensalmente 800 mil faturas para o recebimento dos valores, arrecadados por instituições financeiras credenciadas. Atualmente, os bancos conveniados são Caixa Econômica Federal, BRB e seus correspondentes bancários, Banco do Brasil e seus correspondentes bancários, Bradesco, Itaú, Banco Inter, Santander, Banco Sicoob, Mercantil e Safra.

Para fazer o pagamento via Pix, basta acessar o app do seu banco, a página do internet banking ou os guichês de autoatendimento. Ao apontar o celular para a imagem do QR Code na parte inferior da segunda via da fatura, a opção de pagamento por Pix fica disponível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A Caesb tem buscado se adequar às soluções de mercado que atendam às necessidades dos nossos usuários da maneira mais rápida e segura”, explica o diretor financeiro e comercial da companhia, Sérgio Antunes Lemos. “O lançamento do Pix será feito por etapas para que todas as formas de pagamento possam contemplar essa opção, trazendo maior celeridade aos registros dos usuários.”

A segunda via da fatura pode ser solicitada pelo app Autoatendimento da Caesb, portal de serviços, agência virtual, escritórios regionais, postos Na Hora, WhatsApp (exclusivo para moradores de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Planaltina) e Central de Atendimento 115.

Pagamento instantâneo

Lançado pelo Banco Central em 2020, o meio de pagamento Pix permite que os recursos financeiros sejam transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia da semana. O Pix pode ser realizado a partir de uma conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A chave Pix previamente cadastrada pode ser CPF, CNPJ, e-mail, número de celular ou chave aleatória (uma sequência alfanumérica gerada aleatoriamente que poderá ser utilizada por usuários que não queiram vincular seus dados pessoais às informações de sua conta transacional).

Com informações da Agência Brasília