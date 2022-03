Pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPVA até esta quinta

O desconto que antes era de 5% foi ampliado para 10% para incentivar a quitação à vista. O IPVA pode ser pago em seis parcelas mensais

O prazo de pagamento da cota única e da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) acaba nesta quinta (3). Aqueles que indicaram créditos para desconto no IPVA podem gerar o boleto pelo site ou app e atualizar o valor final com seus devidos abatimentos.

Devido ao grande fluxo de acesso aos canais de emissão do documento, a Secretaria de Economia do DF prorrogou o prazo de pagamento do imposto, que inicialmente era para o período de 21 a 25 de fevereiro, para o dia 3 de março.

A Portaria nº 77 oficializou a mudança na edição extra do Diário Oficial do DF do dia 22 de fevereiro. Assim, os contribuintes puderam aproveitar o desconto de 10% no pagamento da cota única.

O desconto que antes era de 5% foi ampliado para 10% para incentivar a quitação à vista. O IPVA pode ser pago em seis parcelas mensais. As medidas facilitam o pagamento, com o objetivo de reduzir o impacto do imposto no bolso do brasiliense.

Os carnês do IPVA 2022 foram enviados pela Secretaria de Economia por correspondência para os endereços cadastrados. No entanto, caso o contribuinte não esteja com o boleto em mãos no momento do pagamento ou queira emitir o próprio documento, basta acessar o Portal de Serviços da Receita do DF ou o aplicativo Economia DF.

Pelo site, basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo. O sistema oferece então as opções para imprimir boleto, salvar o documento virtual, copiar o código de barras ou parcelar no cartão de crédito. Para pagamento com cartão, o contribuinte é direcionado para os sites das empresas credenciadas para fazer o serviço. As taxas de juros deste parcelamento variam de acordo com o serviço escolhido.

Já no aplicativo Economia DF, ao informar o Renavam, o contribuinte pode copiar diretamente a linha digitável do código de barras para realizar o pagamento pelo app do seu banco.

*Com informações da Agência Brasília