Padaria no Paranoá sofre princípio de incêndio

Uma panificadora localizada na Avenida Paranoá, no Paranoá-DF, sofreu um princípio de incêndio na noite desta quarta-feira, 01. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro no local.

Segundo os bombeiros, a cozinha do local, que fica em uma sala do 2º piso, ficou consumida pela fumaça quando uma fritadeira pegou fogo. Uma coifa também foi consumida pelas chamas.

Muita fumaça saía pela janela do estabelecimento e a dimensão chamou atenção de quem passava pela região. Felizmente, não houve vítimas.

As equipes debelaram o fogo, extinguindo o princípio de incêndio. Todo o ambiente ficou chamuscado pela fumaça produzida.

A pedido da proprietária do edifício, a Perícia do CBMDF foi acionada.