Pacientes do Home Care são vacinados na Região Leste

A vacinação para esse público é feita pela equipe do Núcleo Regional de Atendimento Domiciliar (Nrad). A enfermeira Fernanda Murici faz parte da equipe que foi até a casa de Tânia Mara. Ela conta que a maioria dos pacientes estava recebendo ventilação mecânica. “É muito importante fazer essa ação de vacinação para preservar a saúde desses pacientes e ajudá-los a não contrair o coronavírus”, conta.

Tânia Mara Fonteles, 47 anos, se emocionou ao receber a equipe da Região de Saúde Leste em casa para vacinar a filha Maria Fernanda Bentes Fonteles, 18 anos. Ela é paciente do Home Care SAD-AC (Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade), tem atrofia muscular espinhal, e mora no Condomínio La Font, no Paranoá. Para a mãe, ver a filha sendo imunizada foi uma alegria sem tamanho.

“Hoje é um dia muito importante para mim, para minha filha e para nossa família. É uma satisfação receber a equipe aqui em casa e muito importante a Secretaria de Saúde agir para vacinar todas as pessoas que têm comorbidades e que estão em casa sem poder se vacinar”, disse Tânia.

Quem também recebeu o imunizante foi a filha de Maria Edineide Barros, 40 anos. Moradora do Paranoá, Edineide conta que ligou para a equipe que assiste a filha para saber se ela, que está há sete meses acamada após acidente de carro, poderia ser vacinada em casa. “Foi muito bom. Principalmente por não ter que sair com minha filha de casa para tomar a vacina”, agradece.

De acordo com a chefe do Núcleo de Atenção Domiciliar da Região Leste, Iara Alves dos Santos Felisbino, o Nrad está apoiando a Atenção Primária e a Vigilância Epidemiológica na vacinação dos pacientes contemplados pelo Home Care SAD-AC. Segundo ela, há mais de dez anos, o Nrad faz esse serviço de prestar cuidados domiciliares trazendo mais conforto e bem-estar para os pacientes.

“No caso dos pacientes do SAD-AC somos executores de contrato, indo em domicilio para verificar se o serviço está sendo prestado com eficiência e esclarecendo as dúvidas da família”, explica. No geral, são atendidos mais de cem pacientes pelo Nrad na Região Leste. É uma equipe multidisciplinar com 26 profissionais.

