Pacientes com albinismo têm tratamento multiprofissional disponível na rede pública

O albinismo é uma condição genética que se caracteriza pela falta de produção de melanina, um pigmento que dá cor à pele, olhos e cabelos. É importante ressaltar que não a condição é contagiosa e não há qualquer problema em conviver com pessoas com estas condições. Também não existe qualquer redução de expectativa de vida e é totalmente possível atingir condições saudáveis, desde que sempre ocorra o acompanhamento necessário, como o oferecido pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

O ponto principal do Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo, comemorado nesta sexta-feira (13), é promover o respeito a essa população. “A data é importante para aumentar a conscientização coletiva sobre os desafios e necessidades dos portadores dessa condição na integração social – seja na escola, no trabalho ou no lazer”, afirma o médico Frederico Loss, referência técnica distrital (RTD) de oftalmologia da SES-DF.

A especialidade do servidor é fundamental nos cuidados oferecidos às pessoas com albinismo. “A condição afeta diretamente a visão, pois a melanina desempenha um papel crucial na formação e funcionamento dos olhos. Indivíduos com albinismo frequentemente apresentam problemas visuais”, explica.

Desafios

Entre os principais desafios estão o nistagmo, movimento involuntário e rápido dos olhos; o estrabismo, quando os olhos não se alinham corretamente; e a fotofobia, sensibilidade excessiva à luz. Além disso, muitos pacientes têm visão subnormal, devido à falta de pigmentação na retina, o que afeta a acuidade visual. A falta de pigmento na íris pode causar transparência, permitindo que mais luz entre no olho e cause desconforto, além de reduzir a capacidade dos olhos de lidar com o brilho.

Os maiores cuidados são relativos à pele. Com a diminuição ou ausência da melanina, o corpo da pessoa não se defende adequadamente da exposição solar, aumentando a chance de ocorrência de queimaduras. Se não houver cuidados, pode ocorrer o desenvolvimento de câncer de pele antes mesmo dos 30 anos de idade. O uso de roupas adequadas, chapéus e protetores solares com fator de proteção acima de 50 é recomendado desde a infância, além de evitar qualquer exposição solar entre 10h e 16h. Óculos, escuros e de grau, completam as principais medidas adotadas.

Atendimento

Pessoas com albinismo podem ser atendidos por equipes de saúde da família em uma das 176 Unidades Básicas de Saúde | Foto: Jhonatan Cantarelle/Agência Saúde

No DF, pessoas com albinismo podem ser atendidos na rede de 176 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), por meio das equipes de saúde da família. De acordo com a necessidade, o atendimento pode ser realizado com profissionais de dermatologia, oftalmologia, de saúde mental, assistência social e de outras áreas, em policlínicas e em centros de referência.

“Na rede pública do Distrito Federal, o acompanhamento pode ocorrer tanto na atenção primária quanto nas policlínicas, especialmente nos casos que demandam atenção especializada contínua. A avaliação dermatológica anual deve ser rotineira”, destaca a médica Ana Carolina de Souza Igreja, RTD de dermatologia.

O diagnóstico precoce é fundamental, envolvendo exame clínico e histórico familiar. De acordo com a avaliação, a SES-DF também faz o encaminhamento para o setor genético.

Genética

A médica Gabrielle Roos Diehl, RTD de genética da SES-DF, esclarece que indivíduos podem ser portadores de variantes em genes associados ao albinismo sem manifestarem a condição. Da mesma forma, pessoas com albinismo podem ter filhos sem a condição, se o parceiro não possuir a mesma alteração genética recessiva. “O risco de uma criança nascer com albinismo depende do tipo da condição e do padrão de herança envolvido”, detalha.

Vale lembrar ainda que há o albinismo oculocutâneo (OCA), que afeta olhos e pele, e o albinismo ocular (OA), envolvendo apenas os olhos e ligado ao cromossomo X, herdado da mãe. “Nesse caso, geralmente, apenas os homens são afetados, pois herdam o cromossomo X com o gene alterado da mãe”, explica a geneticista.

Nem toda manifestação do albinismo é igual. A pessoa pode ter a pele em vários tons, do branco ao marrom. Já os cabelos podem ser desde completamente brancos até o ruivo, loiro ou mesmo castanho. Quanto aos olhos, também é possível haver uma aparência azulada, muito clara, até o castanho. Com o passar dos anos, tanto cabelos quanto olhos e pele podem apresentar mudanças.

*Com informações da Secretaria de Saúde