Paciente para carro no meio da BR-040 para pedir socorro à mãe

Com covid-19, mulher desmaiou enquanto era levada para o Hospital Regional de Santa Maria

O filho de uma mulher com covid-19 passou por apuros neste domingo (14) ao procurar uma vaga para a mãe nos hospitais da rede pública do Distrito Federal. Em um ato de desespero, o homem decidiu atravessar seu carro em plena BR-040 e esperar que as autoridades viessem até ele para que houvesse alguma assistência.

O homem, identificado como Diogo Borges, conta que, após a mãe apresentar sintomas de sexta (12) para sábado (13), foi até o hospital privado Nossa Senhora Aparecida, em Valparaíso de Goiás-GO, a fim de fazer uma tomografia. O exame apontou que os pulmões da mulher, Maria dos Santos Borges, 58 anos, estavam 50% comprometidos.

Neste momento, Diogo se dirigiu ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) em busca de atendimento para a mãe. No meio do caminho, a mulher desmaiou no carro. O jovem, então, decidiu atravessar o carro em meio à BR-040, na altura da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e esperar que a polícia o abordasse.

“A polícia queria me prender. Eu falei que só iria sair dali com uma ambulância do Samu ou do Corpo de Bombeiros para que a gente pudesse levá-la ao hospital”, conta Diogo. Uma ambulância do CBMDF foi ao local.

Os bombeiros constataram que Maria apresentava 74% de saturação de oxigênio no sangue, número considerado baixo. Isso significava que a mulher precisava de um leito com suporte de ventilação.

Chegando ao HRSM, o homem afirmou que Maria não conseguiu um leito de UTI. “Ela está em uma sala, chamada de Sala Vermelha, recebendo oxigênio e medicação. Há 20 pessoas na frente dela para serem internadas”, comentou. “O que eu passei hoje é muito sufocante, não desejo a ninguém.” O vídeo abaixo mostra o atendimento à mulher ainda no carro, na BR-040:

Atualmente, o Hospital de Santa Maria tem 30 leitos para adultos sem suporte de hemodiálise e todos estão ocupados. O número já é três vezes maior do que o que o hospital poderia comportar. O boletim de 11h45 desta segunda (15) da Secretaria de Saúde mostra ainda que há 283 pacientes em todo o DF esperando por um leito de UTI.