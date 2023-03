Outdoor instalado na frente de um Ipê Branco chama a atenção dos moradores da Vila Telebrasília

A comerciante Rita Roseane Nascimento da Silva, 60 anos, achou a claridade do painel muito alta e forte

Por Amanda Karolyne

Brasília é a capital dos ipês, e ainda que não estejamos na época que eles florescem, um painel publicitário tem preocupado os moradores da Vila Telebrasília, por estar na frente de um Ipê Branco bem famoso, localizado entre a Estrada Parque Guará (EPGU) e a Vila Telebrasília.

A artista plástica Marlene Maciel, 68 anos, comenta que todo mundo espera a época dos Ipês, porque a cidade fica linda com eles, e todo mundo fotografa, especialmente o Ipê Branco localizado ali. “Achei esquisito, não tem nada a ver”, salienta. Ela estava viajando, e quando voltou se deparou com esse outdoor que considerou grotesco e agressivo.

Como artista plástica, ela acredita muito na importância visual da cidade. “E aquele painel é muito agressivo, essa poluição visual toda, não é a toa que tem um monte de gente estressada e doente”, aponta. Para ela, a falta de paisagem no DF, e a quantidade de painéis destruindo as paisagens aumentam o estresse das pessoas.

A comerciante Rita Roseane Nascimento da Silva, 60 anos, achou a claridade do painel muito alta e forte. “Isso pode atrapalhar os motoristas”, salienta. Ela teme que isso possa causar mais acidentes de trânsito, principalmente na época em que as pessoas forem tirar foto do Ipê Branco, por terem que fazer um esforço maior para fotografá-lo. “Para mim é um exagero aquilo ali”, finaliza.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), o front led instalado no local está devidamente legalizado e autorizado pela pasta. O DER-DF é o órgão responsável pelas faixas de domínios das rodovias distritais.

A pasta ressalta ainda, que de acordo com a lei, não existe nenhum impedimento para a instalação de equipamentos próximos a árvores.