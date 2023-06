Órgãos do GDF são homenageados em função dos trabalhos para reformar o SCS

O Troféu Amigos do Setor Comercial Sul coloca em evidência os projetos para resgatar o dinamismo da região

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) recebeu o troféu Amigos do Setor Comercial Sul, entregue, nesta segunda-feira (12), pela Prefeitura do Setor Comercial Sul (SCS) à secretária adjunta da pasta, Janaína Vieira. A homenagem ocorreu no auditório do Serviço Social do Comércio (Sesc), em reconhecimento aos trabalhos elaborados pela Seduh para resgatar o dinamismo na região.

Um dos projetos citados é a lei que autorizou a instalação de mais de 280 novas atividades comerciais no SCS, como faculdades, creches, laboratórios, startups, empresas de tecnologia, entre outras. A iniciativa atende a uma demanda antiga do comércio da região.

Além disso, a Seduh elaborou os projetos de reforma do SCS, serviços executados pela Secretaria de Obras (SODF) nas quadras 3, 4 e 5, com investimento de R$ 8,9 milhões. O edital para a contratação da empresa responsável pela reforma da Quadra 6 já está licitado, aguardando o início das obras.

“O atual Governo do Distrito Federal, desde que assumiu seu primeiro mandato, esteve comprometido com o SCS”, elogiou a prefeita do setor, Lígia Meireles. “Tivemos a reforma da Galeria dos Estados, depois da Praça do Povo, depois um trabalho exaustivo por parte da Seduh em aprovar projetos de todas as praças e iniciar o processo de renovação das nossas áreas urbanas. Teremos o Setor Comercial Sul mais acessível, e isso é muito importante.”

No evento, também receberam o troféu Amigos do Setor Comercial Sul as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e do Meio Ambiente e Proteção Animal (Sema), a Administração Regional do Plano Piloto e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

Com informações da Agência Brasílika